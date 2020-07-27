Ольхонский район, Иркутская область, , 10:10 — REGNUM Жизнедеятельность человека на берегах Байкала значительно ухудшила качество воды в самом центре «колодца планеты» — Ольхонском районе. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, по итогам мониторинга выявлено несоответствие качества воды в бухте Куркутская (залив Мухор, местность Бурлог).

«Вода указанного водоема не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Купание в водоеме может являться фактором риска для здоровья населения», — предупреждают в надзорном органе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё в августе 2018 г. учёные Лимнологического института СО РАН, исследовавшие санитарно-микробиологическое состояние воды озера Байкал, пришли к неутешительным выводам: колиформные бактерии обнаружились во всех исследованных заливах Малого Моря, но самые высокие их значения зарегистрированы в заливах Мухор, Хужир-Нугайский и Иркутская Губа. Это говорит о неэффективной работе очистных сооружений.

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