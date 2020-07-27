Самара, , 10:12 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера введен из-за африканской чумы свиней в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в этом районе зафиксирован факт гибели трех свиней, у которых была обнаружена эта инфекция. В связи с этим с 26 июля глава района ввел на всей территории этого муниципального образования режим чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что в настоящее время ситуация находится на контроле у спасателей.

Сейчас проходят необходимые карантинные мероприятия.

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