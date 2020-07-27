Оренбург, , 10:08 — REGNUM В Оренбургской области в первом полугодии 2020 года судебные приставы, несмотря на ограничения в связи с коронавирусным режимом, взыскали с должников свыше 2,8 млрд рублей. За аналогичный период 2019 года объем взысканной задолженности составил 3,3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

В январе-июне 2020 года сотрудники ведомства взыскали более 92 млн рублей задолженности по заработной плате, более 86 млн рублей — по алиментам.

Благодаря таким мерам как ограничение в праве управление транспортным средством и ограничении права выезда за рубеж удалось взыскать 52 тысячи рублей и 187 млн рублей соответственно.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2019 года запрет на выезд за границу помог взыскать с должников более 37 млн рублей.

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