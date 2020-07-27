Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:10 — REGNUM Покойный президент Танзании Бенджамин Уильям Мкапа будет захоронен в деревне Лупасо округа Масаси области Мтвара на юге Танзании в среду, 29 июля. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Танзании.

По информации журналистов телерадиокомпании, церемония прощания с политиком будет проходить с 26 по 28 июля на площади Ухуру в Дар-эс-Саламе.

В соответствии с сообщением, премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что каждый гражданин Танзании получит возможность попрощаться с бывшим президентом.

Как сообщают репортеры, третий президент Танзании скончался в возрасте 81 года. Мкапа занимал пост президента Танзании с 1995 по 2005 гг.

По случаю кончины Мкапы действующий президент Танзании Джон Помбе Магуфули написал на своей странице в Твиттере, что «нация лишилась прочной опоры», добавив, что он всегда будет помнить Мкапу за его «патриотизм, верность Богу, трудолюбие и содействие развитию экономики».

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