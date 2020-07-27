Элиста, , 10:03 — REGNUM Указ о продлении режима ограничений из-за угрозы распространения коронавируса до 9 августа включительно подписал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков 26 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Калмыкии. Указом продлено действие рекомендаций по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Глава республики снял ряд ограничений — в частности, в регионе возобновляется работа объектов общественного питания и малой непродовольственной розницы.

«Продлеваем второй этап режима ограничений на две недели, но вместе с тем разрешаем работу объектов общепита и оставшихся магазинов непродовольственных товаров», — прокомментировал Бату Хасиков.

Также в регионе готовятся к поэтапному переводу медучреждений на работу в плановом режиме.

Как пояснил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев, решение о смягчении профилактических мер связано со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.