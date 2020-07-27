Пермь, , 10:02 — REGNUM В Перми 2 августа розничная продажа алкоголя пропала под запрет. За его нарушение грозит административный штраф, сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоит отметить, что купить спиртные напитки в День воздушно-десантных войск будет невозможно на территории всего края в соответствии с постановлением регионального правительства «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)».

Нарушителей ждет штраф: должностных лиц — от 3 до 4 тысяч рублей, юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

Напомним, 2 августа в России празднуют День воздушно-десантных войск. В 2019 году в Перми 2 августа было дождливо и холодно. Десантники устроили шествие по улицам Монастырской и Сибирской до сквера Советской Армии и возложили цветы к памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу и «Разорванное братство».