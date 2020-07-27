Сеул, , 09:58 — REGNUM Более половины жителей Сеула считают, что напряженность в отношениях между Южной и Северной Кореей сохранится. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

Согласно результатам опроса, проведенного 10−14 июля среди 1000 жителей Сеула в возрасте 19−69 лет и опубликованного в честь 67-летия со дня подписания Корейского соглашения о перемирии, вышеуказанного мнения придерживаются 63% опрошенных. 16,2% респондентов считают, что межкорейские отношения, напротив, лишь ухудшаться со временем, а 15% — улучшатся.

Отвечая на вопрос «Сколько времени потребуется, чтобы отношения между странами улучшились», 9,9% респондентов считают, в течение 10 лет, 25% — в течение 20 лет, 19,8% — в течение 30 лет, 22,6% — потребуется более 30 лет.

44,8% опрошенных отметили, что для стабилизации ситуации на Корейском полуострове необходимо, чтобы КНДР вернулась за стол переговоров с США, 31,8% — считают необходимым проведение межкорейского саммита, 14,3% — соблюдение законодательства и строгое преследование лиц, распространяющих агитационные листовки, 6,5% — отправка спецпредставителя Южной Кореи в КНДР, 2,6% — прекращение совместных военных учений Сеула и Вашингтона.