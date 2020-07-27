Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Мэрии Екатеринбурга передадут предложения по организации инфраструктуры для владельцев электросамокатов. Об этом заявила глава «Лаборатории социальных практик» Ольга Жданович.

По словам руководительницы, инициативы разрабатываются самой «Лабораторией» совместно с Фондом городских инициатив, передаёт портал «Е1». Екатеринбургу необходимы велодорожки, а также общественные велопарковки, уверена Жданович.

«Сейчас они в основном частные. Пользователи, которым не к чему пристегнуть самокат, часто жалуются на это», — отметила глава «Лаборатории».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов предложил ввести ограничения для водителей электросамокатов.