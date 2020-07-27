Москва, , 09:54 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 27 млн. Об этом 27 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 26.07.2020 проведено 27 141 966 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 239 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 263 759 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 264 человека.