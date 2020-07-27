Москва, 27 июля 2020, 09:54 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 27 млн. Об этом 27 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Также сообщается, что 239 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 263 759 тысячи человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 264 человека.