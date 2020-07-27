27 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 09:52 — REGNUM 279 лет назад — в июле 1741 года, российские мореплаватели Витус Беринг и Алексей Чириков подошли к американским берегам и, сделав их описание, пошли обратным путем к Камчатке. 295 лет назад по указу Петра Первого началась I Камчатская экспедиция, открывшая Берингов пролив. 255 лет назад родился Иван Кусков — основатель Форта Росс в Калифорнии. 50 лет назад на советские экраны вышел фильм «Баллада о Витусе Беринге и его друзьях».

Гостиные дворы 1809 года на центральной площади Каргополя — будущий музей А.А.Баранова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

24 июля 2020 года в музее «Садовое кольцо» состоялась Конференция, посвящённая этим памятным датам российской истории. Участников Конференции приветствовали народный артист Российской Федерации Юрий Назаров и аляскинский историк Аллан Энгстром. С докладами выступили члены Общества «Русская Америка» и представители музейного сообщества: представители музея капитан-командора А. И. Чирикова (Тульская область), Каргопольского краеведческого музея и Тотемского музейного объединения.

Памятник Александру Баранову в Каргополе Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Памятные даты отметил колокольный перезвон церквей Святой Троицы в Листах (Москва), села Лужное в Тульской области — родины А. Чирикова, городов Тотьмы — родины И. Кускова, Каргополя — родины А. Баранова, и Джуно — столицы штата Аляска.

В адмиралтейском Храме Святой Троицы состоялась панихида по ученикам и учителям Навигацкой школы, которая была образована по указу Петра Первого и располагалась в здании знаменитой Сухаревой башни.

Предположение, что это портрет жены правителя Русской Америки и дочери алеутского вождя Анны Барановой, возникло когда сотрудники музея разглядели кольцо в носу женщины

Лидия Севастьянова, директор Каргопольского краеведческого музея: «Наш музей накопил большое количество вещей конца XVIII — начала XIX веков, ставших экспозицией о времени Александра Баранова. К сожалению, у нас в экспозиции нет его личных вещей. Портрет жены правителя Русской Америки — загадка. Предположение, что это Анна Баранова, возникло, когда сотрудник музея разглядел кольцо в носу — так ходили алеутские женщины, а жена Александра Андреевича была дочерью вождя алеутов. Кроме того, азиатский разрез глаз и черные, как смоль, волосы. У Анны Барановой трагическая судьба, после отъезда мужа в Петербург она ушла в скит и вскоре умерла. Сможем ли разгадать чей это портрет?

Нам хотелось бы сохранить памятник правителю Русской Америки в Ситке, даже в музее. Но, если и дальше над ним продолжится надругательство, надо решить вопрос с передачей его в Каргополь. Сейчас он передается в музей Ситки, с которым мы уже несколько лет не можем установить контакт — отправляем письма, на них нет ответа. Официальные связи между учреждениями России и США заморожены, Тотемский музей еще сохраняет контакт с музеем Форта Росс, это очень давнее сотрудничество.

Остались только личные связи, к нам еще приезжают некоторые ученые из США. Профессор из университета Аляски написал книгу о Каргополе, его научная тема — русская архитектура. Три года назад наши школьники ездили в Петербург, где участвовали в викторине, проведенной генконсульством США и российско-американским обществом «Русская Америка». Один из квестов стал пророческим и назывался «Вернуть Баранова в Каргополь». По ходу квеста Александр Андреевич вернулся в наш город в виде памятника. Кто знал, что эта фантазия может стать реальностью?

Резное убранство апсид Благовещенской церкви Каргополя, прихожанином которой был купец Баранов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Мы давно мечтали о музее Баранова в Каргополе, с отдельным зданием. Оно необходимо еще и потому, что краеведческий музей работает в бывших церквях и епархия имеет право вернуть их себе. К счастью, епископ Каргопольский Александр (Зайцев) умный человек, попросил вернуть только Троицкую церковь. Но и это уже проблема — куда перевезти наши запасники? Определились со зданием музея Баранова — это Гостиные дворы 1809 года в центре Каргополя. Они своим аварийным состоянием портили вид центральной торговой площади города. Год назад губернатор Игорь Орлов выделил деньги на противоаварийку и 7 миллионов на проект реставрации этого памятника истории. Проект уже проходит экспертизу, цена реставрации 400 миллионов рублей — большая сумма. Область должна написать заявку в Минкульт РФ, так как собственник здания — Российская Федерация. После коронавируса бюджеты сократили, мы не ждем быстрого решения вопроса, но, если деньги не будут выделены, музей когда-то может оказаться на улице».