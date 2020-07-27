Владимир Станулевич, 27 июля 2020, 09:52 — REGNUM 279 лет назад — в июле 1741 года, российские мореплаватели Витус Беринг и Алексей Чириков подошли к американским берегам и, сделав их описание, пошли обратным путем к Камчатке. 295 лет назад по указу Петра Первого началась I Камчатская экспедиция, открывшая Берингов пролив. 255 лет назад родился Иван Кусков — основатель Форта Росс в Калифорнии. 50 лет назад на советские экраны вышел фильм «Баллада о Витусе Беринге и его друзьях».

Гостиные дворы 1809 года на центральной площади Каргополя — будущий музей А.А.Баранова
Гостиные дворы 1809 года на центральной площади Каргополя — будущий музей А.А.Баранова
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

24 июля 2020 года в музее «Садовое кольцо» состоялась Конференция, посвящённая этим памятным датам российской истории. Участников Конференции приветствовали народный артист Российской Федерации Юрий Назаров и аляскинский историк Аллан Энгстром. С докладами выступили члены Общества «Русская Америка» и представители музейного сообщества: представители музея капитан-командора А. И. Чирикова (Тульская область), Каргопольского краеведческого музея и Тотемского музейного объединения.

Памятник Александру Баранову в Каргополе
Памятник Александру Баранову в Каргополе
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Памятные даты отметил колокольный перезвон церквей Святой Троицы в Листах (Москва), села Лужное в Тульской области — родины А. Чирикова, городов Тотьмы — родины И. Кускова, Каргополя — родины А. Баранова, и Джуно — столицы штата Аляска.

В адмиралтейском Храме Святой Троицы состоялась панихида по ученикам и учителям Навигацкой школы, которая была образована по указу Петра Первого и располагалась в здании знаменитой Сухаревой башни.

Предположение, что это портрет жены правителя Русской Америки и дочери алеутского вождя Анны Барановой, возникло когда сотрудники музея разглядели кольцо в носу женщины
Предположение, что это портрет жены правителя Русской Америки и дочери алеутского вождя Анны Барановой, возникло когда сотрудники музея разглядели кольцо в носу женщины

Лидия Севастьянова, директор Каргопольского краеведческого музея: «Наш музей накопил большое количество вещей конца XVIII — начала XIX веков, ставших экспозицией о времени Александра Баранова. К сожалению, у нас в экспозиции нет его личных вещей. Портрет жены правителя Русской Америки — загадка. Предположение, что это Анна Баранова, возникло, когда сотрудник музея разглядел кольцо в носу — так ходили алеутские женщины, а жена Александра Андреевича была дочерью вождя алеутов. Кроме того, азиатский разрез глаз и черные, как смоль, волосы. У Анны Барановой трагическая судьба, после отъезда мужа в Петербург она ушла в скит и вскоре умерла. Сможем ли разгадать чей это портрет?

Нам хотелось бы сохранить памятник правителю Русской Америки в Ситке, даже в музее. Но, если и дальше над ним продолжится надругательство, надо решить вопрос с передачей его в Каргополь. Сейчас он передается в музей Ситки, с которым мы уже несколько лет не можем установить контакт — отправляем письма, на них нет ответа. Официальные связи между учреждениями России и США заморожены, Тотемский музей еще сохраняет контакт с музеем Форта Росс, это очень давнее сотрудничество.

Остались только личные связи, к нам еще приезжают некоторые ученые из США. Профессор из университета Аляски написал книгу о Каргополе, его научная тема — русская архитектура. Три года назад наши школьники ездили в Петербург, где участвовали в викторине, проведенной генконсульством США и российско-американским обществом «Русская Америка». Один из квестов стал пророческим и назывался «Вернуть Баранова в Каргополь». По ходу квеста Александр Андреевич вернулся в наш город в виде памятника. Кто знал, что эта фантазия может стать реальностью?

Резное убранство апсид Благовещенской церкви Каргополя, прихожанином которой был купец Баранов
Резное убранство апсид Благовещенской церкви Каргополя, прихожанином которой был купец Баранов
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Мы давно мечтали о музее Баранова в Каргополе, с отдельным зданием. Оно необходимо еще и потому, что краеведческий музей работает в бывших церквях и епархия имеет право вернуть их себе. К счастью, епископ Каргопольский Александр (Зайцев) умный человек, попросил вернуть только Троицкую церковь. Но и это уже проблема — куда перевезти наши запасники? Определились со зданием музея Баранова — это Гостиные дворы 1809 года в центре Каргополя. Они своим аварийным состоянием портили вид центральной торговой площади города. Год назад губернатор Игорь Орлов выделил деньги на противоаварийку и 7 миллионов на проект реставрации этого памятника истории. Проект уже проходит экспертизу, цена реставрации 400 миллионов рублей — большая сумма. Область должна написать заявку в Минкульт РФ, так как собственник здания — Российская Федерация. После коронавируса бюджеты сократили, мы не ждем быстрого решения вопроса, но, если деньги не будут выделены, музей когда-то может оказаться на улице».