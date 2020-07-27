Москва, , 09:49 — REGNUM Роскачество рекомендует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем, чтобы избежать возникновения плесени, говорится в сообщении организации.

Отмечается, что лучше всего хлеб хранить в темном и сухом месте, а хлебницу лучше не ставить на окне или у плиты. Хлеб в полимерной упаковке лучше не хранить на солнце, поскольку из-за этого в ней образовывается конденсат.

В Роскачестве также сообщили, что плесень может появиться минимум за 24 часа на пшеничных изделиях, которые были приготовлены без опары и закваски, не ранее 36 часов с опарой и закваской, спустя 40 часов на ржано-пшеничном и ржаном хлебе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Василий Власов (ЛДПР) предлагал выплачивать гражданам, которые обнаружат на прилавках продукты питания с истекшим сроком годности, 50% штрафа, выписанного магазину за такое нарушение.

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