Владикавказ, , 09:46 — REGNUM В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении председателя Комитета дорожного хозяйства Тариела Солиева. Его подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили 27 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено в ходе проверки прокуратуры, глава комитета подписал документы о том, что работы по строительству мостового перехода через реку Урух на 77 км автомобильной дороги Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен 2 полностью выполнены подрядчиком, за что ему были перечислены денежные средства в полном объеме. Незаконно полученная сумма составила 566 млн рублей.

При этом мостовой переход, который сооружался в рамках госзаказа, не был реконструирован, и его грузоподъемность и работоспособность не были восстановлены.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» в отношении генерального директора компании «Дагспецстройсервис», которая занималась строительными работами.