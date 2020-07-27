Новосибирск, , 09:46 — REGNUM На Новосибирском водохранилище задержан браконьер, который причинил природной среде ущерб в размере почти трёх миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Уточняется, что 30-летний мужчина с помощью моторной лодки и ставных сетей незаконно добывал судака, леща, язя и другую речную рыбу.

«При осмотре транспортные полицейские изъяли 1524 экземпляра рыбы и 31 сеть, общая длина которых превысила 2 километра 300 метров — это больше, чем от острова до ближайшего берега, — уточнили в управлении. — По заключению специалистов природоохранного ведомства, злоумышленник причинил природе ущерб в размере более 2 миллионов 900 тысяч рублей».

Установлено, что мужчина ранее был осуждён за аналогичное преступление и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.