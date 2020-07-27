Киев, , 09:46 — REGNUM За минувшие сутки на Украине обнаружили 807 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

В результате осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончались 11 человек, а выздоровели 315 пациентов, сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего с начала пандемии на Украине зарегистрировали 65 656 случаев заражения, 1616 человек впоследствии скончались, а 36 122 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тема коронавируса обсуждалась во время телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии