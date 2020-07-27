Ульяновск, , 09:38 — REGNUM В Ульяновской области выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в Барышском районе. Внимание прокуратуры по итогам проверки сведений о доходах, расходах и об имуществе привлекли 30 депутатов, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, три депутата Советов депутатов Барышского района, Старотимошкинского и Жадовского городских поселений не отразили сведения о находящихся в их собственности автомобилях, комбайне и четырёх тракторах.

«Аналогичным образом 28 депутатов названных представительных органов местного самоуправления, а также Ленинского, Барышского и Измайловского городских поселений не предоставили данные об открытых ими, либо их супругами счетах в кредитных учреждениях», — говорится в сообщении.

Прокурор Барышского района внёс советам депутатов представления об устранении нарушений, в том числе путем досрочного прекращения полномочий указанных парламентариев.

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Отметим, что ранее нарушения антикоррупционного законодательства были выявлены в других муниципальных образованиях. Как сообщало ИА REGNUM, в Тереньгульском районе прокуратура выявила факты нарушения 13 депутатами, в Сенгилеевском районе по итогам проверки сведений о доходах и имуществе внимание ведомства привлекли 15 народных избранников. Ранее в Димитровграде досрочно прекращены полномочия двух депутатов гордумы.

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