Нур-Султан, , 09:36 — REGNUM Развлекательный телеканал Tamasha TV в Казахстане прекратил вещание из-за снижения доходов, поступающих от рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе телерадиокомпании «Казахстан».

Отмечается, что телеканал получал финансирование за счет средств, поступающих от рекламы. Вместе с тем специалисты дают негативный прогноз на доходы от рекламы в 2021 году.

В телерадиокомпании добавили, что планируют усилить продвижение традиционных ценностей и межнационального согласия. Отмечается важность культурно-образовательного канала «Абай ТВ». Телеканал вещает 17 часов в сутки на русском и казахском языках.

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