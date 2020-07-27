Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM В России необходимо ввести ограничительные меры для людей, ездящих на электросамокатах. Об этом заявил глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

Эксперт предложил ввести ограничения на пользование самокатами в состоянии опьянения, а также обязать владельцев транспортных средств использовать средства защиты, передаёт портал «Е1».

"В Москве в 2019 году при падении с движущегося электросамоката погибли 10 человек», — обратил внимание Едрышов.

В Западной Европе ограничивают скорость движения электросамокатов, такие меры можно ввести и в РФ, считает эксперт. Также нужно обязать «самокатчиков» слезать с транспорта на пешеходном переходе. Необходимо закрепить статус данных водителей, а также разрешить им ездить по велосипедным и велопешеходным дорожкам, уверен руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге резко возрос спрос на электросамокаты в первую половину 2020 года.