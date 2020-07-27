Париж, , 09:30 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo France предупредила о приближении тепловой волны, передает BFM TV.

В ближайшие дни в стране ожидается сильная жара, особенно в начале и конце последней недели июля.

Согласно прогнозам метеорологической службы, на севере страны, в частности, в Париже, ожидается около 30 °C в понедельник, 27 июля 2020 года. На юго-западе Франции температура воздуха превысит 35 °C. В Тулузе, Монтобане и Лионе температура воздуха достигнет 37 °C.

Как ожидается, к концу недели температура воздуха поднимется до 40 °C.

«Эти высокие температуры можно объяснить влиянием мощного антициклона, который поднимается из Сахары в наши регионы, принося солнечную и, прежде всего, очень жаркую погоду», — заявили в метеорологической службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.

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