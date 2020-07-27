Чита, , 09:26 — REGNUM Несмотря на сложности, связанные с экстренным переходом на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса, выпускник многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Денис Храмов на 99 баллов написал ЕГЭ по физике. Аналогичный балл он получил за ЕГЭ по математике профильного уровня, показав при этом лучший результат по Забайкальскому краю. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Денис проходил обучение по физико-математическому направлению и углублённо изучал предметы этого цикла. В процессе подготовки к ЕГЭ он не только добросовестно выполнял все требования педагогов, но и проводил большую самостоятельную работу: изучал дополнительный материал, смотрел видеоуроки. Благодаря такой целеустремлённости Денис смог получить высокие баллы», — рассказала директор многопрофильного лицея ЗабГУ Елена Пустовит, подчеркнув, что школьник показал достойный результат и на экзамене по русскому языку — 91 балл.

Вместе с красным аттестатом о полном среднем образовании Денис Храмов получил две золотые медали за особые успехи в учении — федеральную награду высшей пробы и медаль «Гордость Забайкалья».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по 100 баллов на ЕГЭ в Забайкальском крае набрали семеро человек.

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