Тамбов, , 09:24 — REGNUM 37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 27 июля.

«37 новых случаев сегодня. Из них: 13 мужчин, 23 женщины, 1 ребёнок (девочка 8 месяцев). Возраст взрослых заболевших от 21 года до 86 лет. 1 прибыл из другого региона, 36 контактных с заболевшими», — сообщили в региональном оперштабе.

Всего в Тамбовской области за период с 17 марта положительные результаты тестов на коронавирус были подтверждены у 5842 человек, в более чем двух тысячах случаях заражение протекало без клинических проявлений. Выздоровели после коронавируса 4850 человек, 34 пациента скончались.