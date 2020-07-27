Алма-Ата, Казахстан, , 09:23 — REGNUM Глава Талгарского района Алма-Атинской области Казахстана Жолан Умаров скончался от пневмонии, сообщили 27 июля в пресс-службе районного акимата (администрации).

«Сегодня утром от пневмонии скончался аким района Жолан Умаров», — говорится в сообщении. В администрации района выразили соболезнования родным и близким.

Жолан Умаров родился в 1979 году. Должность главы Талгарского района занял в сентябре 2019 года. Ранее также возглавлял Райымбекский район Алма-Атинской области.

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