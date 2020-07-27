Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Лидер правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейший в Грузии бизнесмен Бидзина Иванишвили подал иск в размере $300 млн в отношении действий дочернего предприятия швейцарского банка Credit Suisse в Сингапуре. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, Верховный суд Сингапура не принял доводы представителей банка, которые указывали на сложности с опросом свидетелей и изъятием документов, представляющих банковскую тайну. Иск в отношении действий руководства «дочки» принят на рассмотрение.

Сообщается, что в иске Иванишвили обвиняет руководство предприятия в том, что они знали о махинациях своего менеджера Патриса Лескодрона, которого обвиняют в переводе денег Иванишвили на погашение убытков других клиентов.

По данным следствия у грузинского бизнесмена и политика похитили $89 млн, €24 млн и 9 млн швейцарских франков. Сам Лескодрон признался в совершении махинаций.

Стоит отметить, что Лескодрон в 2012 году убедил своих клиентов, в том числе Иванишвили, вложить деньги в фармакологическую компанию из США Raptor Pharmaceutical. А в 2015 году ее акции упали на 37%. Менеджера банка обвиняют в том, что он продолжал вкладывать деньги в американскую компанию без ведома грузинского миллиардера, чем нанес ему материальный ущерб.