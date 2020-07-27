Сеул, , 09:24 — REGNUM За последние пять лет из Южной Кореи обратно на родину вернулись одиннадцать северокорейских беженцев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, в 2015 году в КНДР вернулись трое беженцев, в 2016 и 2017 годах — по четыре человека.

Отмечается, что последний случай бегства в данном отчете не приводится.

Напомним, что информация о бывшем гражданине КНДР, бежавшем на Юг три года назад и вернувшемся на родину на прошлой неделе, стала известна из сообщений северокорейских СМИ.

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Тем не менее в министерстве объединения Южной Кореи отметили, что точное число северокорейских беженцев, вернувшихся на родину, подсчитать сложно, поскольку сложно определить их точное местонахождение. Как и другие граждане Южной Кореи, они не уведомляют власти о выезде за границу.