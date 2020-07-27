Казань, , 09:57 — REGNUM В Татарии власти разрешили проведение кинопоказов на открытом воздухе — на набережных, в парках и скверах с 27 июля. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Кроме этого, в документе говорится, что для людей старше 65 лет продлевается режим обязательной самоизоляции до 9 августа. В республике все так же действует запрет на проведение досуговых, культурных, спортивных и развлекательных программ, закрыты кинотеатры, кальянные, детские игровые комнаты, ночные и развлекательные клубы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов попросил организаторов мероприятий, связанных с празднованием Курбан-байрама, соблюдать необходимые меры безопасности, а пожилым людям рекомендовал отказаться от встреч по этому поводу. Для самой уязвимой группы — пожилого населения — все необходимое будет доставлено прямо на дом с помощью волонтеров по ранее отработанной схеме.