Якутск, , 09:16 — REGNUM Бывший заместитель мэра города Якутск Василий Гоголев, который причинил ущерб строительной фирме на сумму более 165 млн рублей, приговорен судом в четырем годам заключения в колонии строгого режима. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сообщении указывается, что городской суд Якутска 27 июля вынес приговор в отношении экс-заместителя городского мэра, признав последнего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сумма ущерба от действий которого строительной фирме составила свыше 165 млн рублей.

Также отмечается, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

«По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Напомним, Василия Гоголева задержали в июне минувшего года, предъявив ему обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, ранее девелопер передал ему взятку в виде прав на недвижимость в строящемся жилом доме, цена которых составляла 114 млн рублей.