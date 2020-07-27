Москва, , 09:13 — REGNUM Российские военные медики начали оказывать помощь заразившимся коронавирусом в столице Киргизии Бишкеке. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что 12 российских врачей-реаниматологов, терапевтов и медсестер-анестезистов проанализировали лечение всех пациентов, в том числе четырех человек в тяжелом состоянии, и внесли свои корректировки в алгоритм лечения.

«На данный момент медики организовали круглосуточное дежурство для наблюдения за всеми пациентами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил 30 июля днем национального траура по умершим от COVID-19 в республике. На сегодняшний день в республике общее число заразившихся коронавирусом составляет 32 124 при 1249 летальных исходах от COVID-19.

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