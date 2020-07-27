Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве на площади у станции метро «Улица 1905 года» установлен новый уникальный арт-объект «Световое пианино 1905», сообщается на портале мэра столицы.

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Арт-объект представляет собой две красные ленты с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами. Длина «Светового пианино 1905» составляет 73 метра и состоит из двух частей.

На одной части ленты установлены клавиши пианино. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к клавишам. В мэрии отметили, что таких арт-объектов в мире всего два: одно — в штате Миннесота в США, другое — в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в апреле 2019 года провели первый большой фестиваль граффити Street Art.

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