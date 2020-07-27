Додома, , 09:10 — REGNUM Шахтер из Танзании Саниниу Курьян Лайзер, который в одночасье стал миллиардером в июне после того, как обнаружил два крупнейших за всю историю танзанита общей стоимостью 7,8 миллиардов танзанийских шиллингов (3,3 миллионов долларов США), снова обнаружил крупный самородок танзанита, стоимость которого также приблизительно оценивается несколькими миллиардами танзанийских шиллингов. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, обнаруженный в июле самородок весит 6,33 кг, и его точная стоимость будет названа экспертами позднее. Это второй по величине танзанит, когда-либо добытый в Танзании. Лайзер обнаружил камень в горах Мирелани, сообщают репортеры.

Напомним, что вес добытых шахтером в июне драгоценных камней составлял 9,2 кг и 5,8 кг.

Как сообщают журналисты, у 52-летнего Лайзера четыре жены и 30 детей. Он проживает в деревне Симанджиро округа Маньяра на севере Танзании.

Танзанит — драгоценный камень, который добывается только в Танзании. Он был впервые обнаружен в 1967 году в районе Мерерани Хиллс. Продажи танзанита в 2019 году возросли, достигнув 50 миллионов долларов США.

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