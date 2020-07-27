Чебоксары, 27 июля 2020, 09:04 — REGNUM Чувашия выполнила план весеннего призыва граждан на военную службу. В армию отправлены 1167 человек, разысканы 22 уклонявшихся ранее призывника, четверо привлечены к административной ответственности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 июля, заявил руководитель государственной службы по делам юстиции Чувашии Дмитрий Сержантов.
По его словам, из-за пандемии коронавируса старт весенней призывной кампании (апрель — июль) «неоднократно переносился», и она «проводилась один месяц вместо обычных трёх». Было подчёркнуто, что за время призыва заноса на территорию сборного призывного пункта новой коронавирусной инфекции не допущено.
По данным ведомства, «процент годности» из числа призывников, которые прошли медицинское освидетельствование, увеличился с прошлогодних 71,6% до 74,5%.