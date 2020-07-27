Чебоксары, , 09:04 — REGNUM Чувашия выполнила план весеннего призыва граждан на военную службу. В армию отправлены 1167 человек, разысканы 22 уклонявшихся ранее призывника, четверо привлечены к административной ответственности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 июля, заявил руководитель государственной службы по делам юстиции Чувашии Дмитрий Сержантов.

По его словам, из-за пандемии коронавируса старт весенней призывной кампании (апрель — июль) «неоднократно переносился», и она «проводилась один месяц вместо обычных трёх». Было подчёркнуто, что за время призыва заноса на территорию сборного призывного пункта новой коронавирусной инфекции не допущено.

«Задание на призыв граждан на военную службу в апреле-июле, установленный штабом Центрального военного округа, выполнен в полном объёме. В вооружённые силы Российской Федерации отправлены 1167 человек, в Федеральную службу национальной гвардии — 151. В разрезе муниципальных образований план призыва на военную службу также выполнен в полном объёме.

Всего на призывные комиссии вызывались 4597 человек. Граждан, не явившихся без уважительных причин, не было. За время весеннего призыва разысканы 22 человека из числа ранее уклонявшихся от призыва на военную службу, к административной ответственности привлечены четыре человека», — проинформировал Дмитрий Сержантов.

По данным ведомства, «процент годности» из числа призывников, которые прошли медицинское освидетельствование, увеличился с прошлогодних 71,6% до 74,5%.