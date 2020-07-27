Саратов, , 09:55 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 27 июля коронавирус выявили у 9015 человек, за сутки выявили еще 95 новых носителей SARS-CoV-2. Выздоровели с начала пандемии 5270 человек, за сутки — 20 саратовцев. С момента начала наблюдения скончались 55 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 19 человек, в 74 случаях — заражение из неустановленных источников, двое прибыли с признаками ОРВИ с других территорий.

Больше всего зараженных среди лиц в возрасте старше 60 лет — 36 человек, двое несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 253,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,6 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по информации минздрава Саратовской области с начала пандемии в регионе скончались 55 пациентов с коронавирусом. Очередной жертвой инфекции стала 58-летняя женщина.

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