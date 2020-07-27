Мельбурн, Австралия, , 09:04 — REGNUM За минувшие сутки в австралийском штате Виктория было выявлено 532 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время эпидемии. Об этом 27 июля рассказал премьер-министр штата Дэн Эндрюс во время обращения к жителям штата, которое транслировали австралийские телеканалы.

«В Виктории 8696 случаев (заражения) коронавирусом (в общей сложности — ред.), из них новых 532», — заявил он.

Также Эндрюс уточнил, что за сутки от COVID-19 скончались шесть пациентов и рассказал, что в настоящее время в штате 4,5 тыс. человек являются носителями вируса.

При этом до того в штате ни разу не выявили свыше 500 новых заразившихся SARS-CoV-2 за сутки. Предыдущее самое большое количество выявленных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Виктории 22 июля, когда было выявлено 484 новых зараженных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии в течение последних суток выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.