Абакан, , 09:03 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 27 июля в правительстве региона.

Двенадцать пациентов поступили с признаками пневмонии, три — с признаками ОРВИ. Один случай выявлен в ходе планового мониторинга. Ещё четыре случая — это служебные и семейные контакты.

Выздоровели 2285 человек, в том числе трое — за последние сутки. Всего в Хакасии по состоянию на 27 июля коронавирус выявлен у 2769 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за всё время умер 31 пациент с коронавирусом.

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