Пермь, , 09:03 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 27 июля, зафиксирован летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, двое пациентов скончались от COVID-19. Причиной смерти еще одного человека называют сопутствующее заболевание.

С начала пандемии в COVID-центрах региона умерли 224 человека: 135 — от коронавирусной инфекции, 89 — от сопутствующих заболеваний. Выздоровели 4 143 пациента.

Напомним, на 26 июля в Пермском крае выявлено 5 502 носителя SARS-CoV-2.

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