Москва, , 09:01 — REGNUM Проведение технического осмотра транспортных средств без аккредитации Российского союза автостраховщиков переведено в разряд уголовных преступлений. Соответствующие поправки в КоАП, Уголовный кодекс и закон о техосмотре вступили в силу 27 июля.

Проведение техосмотра без аккредитации наказывается штрафом до 300 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов или арестом на срок до шести месяцев. С 27 июля вступила в силу новая редакция ст. 171 УК РФ.

К незаконному предпринимательству относится работа станций техобслуживания, если их деятельность причинила крупный ущерб или сопряжено с «извлечением крупного дохода».

Напомним, в 2019 году Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на реформу технического обслуживания. В частности, диагностические карты переводятся в электронный вид, вводится фотосъёмка процесса ТО, вводится штраф за управление автомобилем без ТО.