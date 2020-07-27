Москва, , 08:59 — REGNUM Температура воздуха в Москве 27 июля превысит многолетние значения, сообщает центр «Фобос».

"Атмосфера столичного региона будет неустойчивая, а значит, в небе кое-где вырастут шапки внутримассовых кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, впрочем, не помешает росту температурного фона, который станет немного теплее положенного по многолетнему климату», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в Москве облачную погоду, а после обеда — короткий дождь с грозой. Воздух прогреется до 26 градусов, в Подмосковье — до 27 градусов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с, при грозе он станет порывистым.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя температура на территории Сибири в июне 2020 года была на десять градусов выше многолетней нормы. На это обратили внимание в ООН.