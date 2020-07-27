Уфа, , 09:02 — REGNUM Необходимый запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения COVID-19 в Башкирии составляет два месяца. Об этом 27 июля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

По его словам, за минувшие 24 часа в регионе выполнили 5326 тестов на эту инфекцию. А всего с марта текущего года выполнено 541 тысячи таких тестов. При этом исследования прошли 519 тысяч жителей республики.

По словам министра здравоохранения региона проблем с финансированием закупок медицинских препаратов в Башкирии не возникает.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе выявлено 6607 случаев заражения коронавирусом, из них 4845 граждан справились с этой инфекцией. В регионе 43% свободных коек.

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