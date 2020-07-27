Токио, , 08:58 — REGNUM Известный японский дизайнер одежды Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет. Известно, что последние годы он боролся со злокачественным заболеванием системы крови.

«С огромной печалью мы сообщаем, что Кансай Ямамото скончался 21 июля 2020 года из-за острого миелоидного лейкоза. Ему было 76 лет», — говорится в сообщении на его странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CDIbluOJhh8/

Отмечается, что дизайнер, борясь со своей болезнью, всегда оставался позитивным, никогда не терял своей страсти к творчеству и был полон решимости выздороветь.

«Человеческая энергия безгранична» — это было его девизом, которому он всегда следовал.

Напомним, свою первую коллекцию Кансай Ямомото показал в 1971 году, пишет журнал Vogue. И очень скоро в его творчество влюбился Дэвид Боуи — кумир миллионов пригласил дизайнера поработать над костюмами для тура Ziggy Stardust 1972−1973 годов. В последние годы он сотрудничал с Louis Vuitton при создании коллекции с использованием сюжетов из японского искусства и театра кабуки.