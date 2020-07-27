Кызыл, , 08:57 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за всё время эпидемии подтверждено 6018 случаев.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,9. При этом за сутки выписали из больниц 79 пациентов. Таким образом, общее число излечившихся к настоящему времени достигло 3608.

«С 22 мая по 20 июня зарегистрировано 60 случаев смертности с основным диагнозом covid-19 с показателем 1,0% от числа заболевших. Проведено 168 303 лабораторных исследований», — добавили в минздраве.

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