Новосибирск, , 08:56 — REGNUM С банковских счетов новосибирцев только в июле было похищено более 40 миллионов рублей. За это время совершено более 600 хищений. Такие цифры были приведены на оперативном совещании, которое сегодня, 27 июля, провёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Уточняется, что в регионе отмечен рост таких преступлений. По данным правоохранительных органов, в день фиксируется по несколько десятков сообщений о таких случаях мошенничества.

Губернатор региона поручил профильным органам власти совместно с правоохранителями усилить информационно-профилактическую работу по предотвращению подобных преступлений.