Тбилиси, , 08:57 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Данные об этом были опубликованы 27 июля на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 1137 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Два человека, болевшие COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений. Теперь их 922, или 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 16 пациентов. В карантине размещены 6439 человек, в стационаре — 326.

Стоит отметить, что в Грузии более месяца в течение суток выявляли не более десяти новых случаев заражения коронавирусом. В конце июля стал наблюдаться всплеск этих показателей. 22 числа за сутки выявили 24 случая заражения SARS-CoV-2, 24 июля — 19, а 26 июля — 14.

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