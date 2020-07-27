Ханты-Мансийск, 27 июля 2020, 08:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 39 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 30; Нижневартовск — 29; Нефтеюганск — 14; Радужный — 10.
Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано на 27 июля 15 630 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 11 383 человек, 125 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 27 июля составляет 0,87.