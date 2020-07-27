Кемерово, , 08:44 — REGNUM Жителям Кемеровской области после возвращения из соседних регионов придётся соблюдать 14-дневный карантин. Об этом сообщил глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, ранее в Кузбассе была возобновлена продажа билетов на межрегиональные автобусные перевозки. С 23 июля автобуса начали ездить по регулярным маршрутам из Кемерово в Томск, Новосибирск, Красноярск и Белокуриху, а также из Новокузнецка в Красноярск.

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«В Кузбассе возобновилось автобусное сообщение с соседними регионами, приостановленное из-за распространения COVID-19. Восстановили 14 рейсов из 80, — напомнил Черданцев. — Жители могут планировать поездки в Томск, Новосибирск, Толмачёво, Красноярск, Белокуриху, а также Красноярск. Но по возвращении в область придётся соблюдать 14-дневный карантин».