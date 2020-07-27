Уфа, , 08:52 — REGNUM Курбан-байрам в Башкирии должен быть отпразднован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 27 июля заявил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его слова, Курбан-байрам является любимым семейным праздником. В этом году он будет отмечаться 31 июля.

Он отметил, что с духовными лидерами были проведены консультации о том, как проводить этот праздник в текущем году. При этом санитарно-эпидемиологическими правилами закреплены ряд стандартов, которые необходимо соблюдать: не более ста человек в мечети, а также один человек на четыре квадратных метра, и другие.

Глава Башкирии попросил особо уделить внимание этому вопросу. Кроме этого, нужно обратить особое внимание на места жертвоприношений.

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