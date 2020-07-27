Бразилиа, , 08:41 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса вызвала интерес у руководства штата Парана на юге Бразилии. Об этом сообщил 26 июля ТАСС посол РФ в Бразилии Сергей Акопов.

Он рассказал, что 24 июля посольство посетил глава гражданской канцелярии губернатора штата Гуто Силва, который обозначил заинтересованность в российской вакцине. Интерес существует не только к возможной покупке препарата, но и совместной разработке вакцины, испытаниям, производству и последующему распространению в Бразилии.

«Это был очень позитивный контакт. Мы в свою очередь рассказали им о ведущихся в России работах и широком международном сотрудничестве», — добавил Акопов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что из четырёх разработанных в России вакцин две находятся на финальном этапе клинических испытаний.

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