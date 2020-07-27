Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM Известный актёр и режиссёр Стивен Сигал рассказал о своих впечатлениях по итогам недельного визита в Бурятию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, особенное впечатление на гостя произвела встреча с телом хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.

По его словам, эта встреча потрясла его до глубины души.

«Могу сказать без преувеличения — я как будто встретился со своей семьёй, поскольку я говорю на монгольском языке, знаю слова на бурятском языке, знаю подробно свою родословную с 19-го века, которая показывает, что мои предки начинали свой жизненный путь из Азии, двигаясь на Запад», — отметил он.

Актёр также заверил, что не только вернётся в республику ещё раз, но и будет рекомендовать её к посещению своим друзьям. По его словам, возможно, он примет участие в программе «Дальневосточный гектар» для своего бизнес-проекта.

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