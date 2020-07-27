Москва, , 08:39 — REGNUM По итогам сезона 2020 года Россия планирует экспортировать 1,8 млн тонн сахара, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Это следует из отчета «Мировой баланс сахара — май 2020» на сайте Международной организации по сахару.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что по итогам сезона 2019−2020 года, который заканчивается в конце сентября, Россия выйдет на седьмое место в мире по экспорту сахара. Лидером по поставкам станет Бразилия с показателем в 24 млн тонн.

По данным Союзроссахара, в сезоне 2018−2019 года Россия поставила за рубеж 277 тыс. тонн продукции. Вместе с тем по итогам первой половины 2020 года экспорт сахара и кондитерских изделий из сахара вырос в 3,9 раза, до $305 млн.

Представитель французской компании Sucden Глеб Тихомиров сообщил РБК, что экспорт сахара вырос благодаря большому урожаю и снижению цен на российском рынке.

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