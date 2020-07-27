Казань, , 08:44 — REGNUM В Татарии уже несколько лет выстраивается многоуровневая предупредительная работа по снижению рисков терроризма. Глава республики Рустам Минниханов сообщил на заседании антитеррористической комиссии, что для противодействия идеологии терроризма, распространяемой через интернет, будет создан специализированный отдел мониторинга соцсетей.

За прошлый год в Татарии выявили шесть случаев, когда подростки совершали тяжкие правонарушения под воздействием информации из соцсетей. Также участились случаи негативного влияния на детей, которые чувствуют одиночество и не получают поддержку от взрослых. Фиксировались происшествия, когда подростки, находясь под воздействием информации из соцсетей, готовились к вооруженным нападениям.

По словам главы региона, необходимо принимать все меры для упреждения ситуации и выявлять детей в зоне риска, до совершения ими правонарушений. В этой связи в республике обучающие, просветительские и конкурсные мероприятия проводит министерство по делам молодежи РТ. Также региональные власти утвердили «дорожные карты» информационной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году одна из районных прокуратур Татарии добилась через решение суда блокировки сразу нескольких сайтов, на которых были размещены «рецепты» кустарного изготовления взрывчатых веществ и устройств. Работа проводилась в рамках системного надзора в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

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