Вашингтон, , 08:28 — REGNUM В Соединенных Штатах с начала пандемии было проведено более 55 млн тестов на коронавирус, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы проводим значительно больше тестов, чем любая другая страна в мире, более 55 млн тестов», — написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер при этом добавил, что телеканал CNN требует увеличения количества тестов, однако «им будет недостаточно даже увеличения тестирования в 100 раз».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 146,9 тыс. человек. Выздоровели — 1,29 млн человек.

Отметим, всего в мире выявлено 16,2 млн человек, скончались 648 тыс. человек, выздоровели — 9,39 млн.

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