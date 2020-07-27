Найроби, , 08:29 — REGNUM В Кении за сутки выявили 960 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве на пресс-конференции.

В соответствии с заявлением, за последние 24 часа было протестировано 8261 образцов из различных районов страны.

Кагве отметил, что общее число случаев заражения коронавирусом в Кении достигло 17 603.

По его словам, за минувшие сутки от осложнений COVID-19 в стране скончались два человека, в результате чего общее число жертв вируса достигло 280.