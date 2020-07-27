Уфа, , 08:27 — REGNUM 36 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 июля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

По его словам, всего на территории региона выявлено 6607 случаев заражения коронавирусом. 1536 граждан получают лечение на дому, а 204 пациента — в больницах, в том числе у 35 человек зафиксировано тяжелое состояние. При этом 4845 граждан справились с вирусом.

Максим Забелин отметил, что в Башкирии 43% свободных коек. При этом коэффициент распространения составил 0,9.

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